Se roban 120 cajas de cerveza tras cancelación de concierto en Talara

La fiesta de San Sebastián que se llevó a cabo este fin de semana en el balneario de Cabo Blanco, distrito de El Alto – Talara, terminó en disturbios. Un gran número de asistentes al evento social se llevaron 120 cajas de cervezas de la cantina luego de la cancelación del concierto del grupo Amor Rebelde.

La distribuidora de cerveza señaló que los desmanes le generaron pérdidas de hasta 120 mil soles. Además denuncia que el promotor del evento se había comprometido a responder por los daños económicos, sin embargo, lo ha bloqueado de mensajes, llamadas y redes sociales.

El baile social consistía en la presentación de la cantante Evelyn Palomino además de la orquesta Amor Rebelde. La primera artista ofreció un show de dos horas pero la segunda agrupación se negó a subir al escenario debido a la falta de pago. Esto provocó la airada reacción de público y se produjeron los desmanes.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7