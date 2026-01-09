Temas
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
José Jerí
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Perú

Senamhi advierte radiación UV muy alta y extrema en todo el país

Perú
dzanatta@latina.pe
dzanatta@latina.pe
Compartir

La intensa radiación solar sigue afectando al país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que los niveles del Índice Ultravioleta (IUV) se mantienen en rangos “muy altos” o “extremadamente altos”, por lo que recomendó a la población tomar medidas de protección, sobre todo en las horas centrales del día.

El Senamhi informó que los valores entre 8 y 10 se consideran “muy altos”, mientras que los niveles igual o superiores a 11 se clasifican como “extremadamente altos”.

Clasificación de niveles de radiación UV, según Senamhi.

Fuente: Senamhi

ESTAS SON LAS REGIONES Y DISTRITOS CON MAYOR UV

En la capital, los valores de UV alcanzan de 9 a 13 en distritos del norte y este; de 8 a 10 en Lima Oeste y Centro; y de 8 a 12 en Lima Sur, según Senamhi.

En la costa, los valores oscilan entre 8 y 14. En la región andina, los niveles se encuentran entre 12 y 18, mientras que en la selva fluctúan entre 9 y 14.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERSE ESTE VERANO

El Senamhi exhortó a la población a usar fotoprotección (bloqueador solar, ropa adecuada, gafas y sombrero de ala ancha) y a reducir la exposición directa al sol entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. Durante este periodo, se aconseja buscar sombra o refugiarse bajo techos, sombrillas o toldos.

Además, el organismo advirtió que la radiación UV puede causar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, golpes de calor, cataratas y, en casos extremos, cáncer de piel.

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo