Senamhi advierte radiación UV muy alta y extrema en todo el país

La intensa radiación solar sigue afectando al país. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que los niveles del Índice Ultravioleta (IUV) se mantienen en rangos “muy altos” o “extremadamente altos”, por lo que recomendó a la población tomar medidas de protección, sobre todo en las horas centrales del día.

El Senamhi informó que los valores entre 8 y 10 se consideran “muy altos”, mientras que los niveles igual o superiores a 11 se clasifican como “extremadamente altos”.

ESTAS SON LAS REGIONES Y DISTRITOS CON MAYOR UV

En la capital, los valores de UV alcanzan de 9 a 13 en distritos del norte y este; de 8 a 10 en Lima Oeste y Centro; y de 8 a 12 en Lima Sur, según Senamhi.

En la costa, los valores oscilan entre 8 y 14. En la región andina, los niveles se encuentran entre 12 y 18, mientras que en la selva fluctúan entre 9 y 14.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERSE ESTE VERANO

El Senamhi exhortó a la población a usar fotoprotección (bloqueador solar, ropa adecuada, gafas y sombrero de ala ancha) y a reducir la exposición directa al sol entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. Durante este periodo, se aconseja buscar sombra o refugiarse bajo techos, sombrillas o toldos.

Además, el organismo advirtió que la radiación UV puede causar quemaduras, envejecimiento prematuro de la piel, golpes de calor, cataratas y, en casos extremos, cáncer de piel.

VIDEO RECOMENDADO