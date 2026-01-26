Señora es asesinada por su propio hijo de dos puñaladas en el cuello

De dos puñaladas alrededor del cuello fue asesinada una mujer a manos de su propio hijo, quien estaba bajo los efectos del alcohol y drogas. El hecho ocurrió en el centro poblado Peralvillo, distrito de Chancay.

Vecinos escucharan los gritos desgarradores de Sabina Delia Ferrer Mori, de 63 años de edad, conocida como ‘La Reina del Caldo de Gallina’. Luego, vieron cómo su hijo arrojaba todas sus pertenencias a la calle.

Tras ser alertada, la Policía constató que la mujer yacía sin vida dentro del dormitorio de su vivienda con signos de haber sido degollada y atacada con un arma blanca. El hijo, identificado como Jeremy Fernando Ferrer Mori, de 22 años de edad, fue detenido y conducido a la Comisaria de Chancay.

El general PNP Manuel Farías Zapata señaló que el detenido tiene antecedentes por agresión contra su tío, además de contar con requisitoria por estafa y otros hechos similares. Según las primeras indagaciones, una discusión entre madre e hijo, en horas de la mañana, habría terminado con el fatal desenlace.

