Sicarios asesinan a dos colectiveros durante partido de fútbol en Huacho: “fueron atacados en un rincón”

Lo que empezó como un festejo entre amigos de trabajo, terminó en un trágico atentado. Dos jóvenes colectiveros fueron asesinados luego de que unos sicarios dispararan a ráfagas sobre ciudadanos que se encontraban en un torneo de fútbol en Huacho. Con este hecho, los primeros 5 días del 2026 son marcados con la sangre de 6 personas.

Se tratan de Walter Ramos y Ediquel Torres Villadesa, ambos jóvenes transportistas de la ruta Huacho – Paraíso. Fueron asesinados en el campo deportivo del distrito de Santa María, localidad alejada de la ciudad.

Según las pericias preliminares de la policía de criminalística y de la División de Homicidios de la PNP, fueron más de 16 casquillos de balas que los sicarios habrían disparado a bocajarro contra los ciudadanos presentes en el desarrollo del partido.

Con base de los testimonios de sobrevivientes y testigos del hecho, se cuenta que los hampones dispararon contra los colectiveros, trabajadores de construcción civil y vecinos de la zona que se encontraban en el desarrollo del partido. Lamentablemente, la reconstrucción de la escena del crimen se vería afectada por la falta de cámaras en la zona.

VIDEO RECOMENDADO