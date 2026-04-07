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Sicarios matan a hombre en un callejón, pero antes piden a transeúntes que se agachen

Perú
Kathy Ortega
Kathy Ortega
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Un grupo criminal autodenominado Los Orientales viene desatando terror en Arequipa. Imágenes difundidas por los propios delincuentes muestran el momento en que asesinan a balazos a su víctima por una presunta lucha por el control territorial.

Antes de disparar, los gatilleros habrían ordenado a los presentes que se agachen para evitar ser alcanzados por las balas.Tras el ataque, huyeron a gran velocidad mientras los vecinos alertaban a las autoridades generando escenas de pánico en la zona.

En la escena del crimen se encontraron pertenencias de la víctima y envoltorios de droga, evidencias que serán analizadas por la policía en medio de una creciente guerra gente organizaciones criminales en la región.

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