Sicarios se visten de enfermeros para intentar asesinar a paciente en UCI en hospital de Trujillo

La Policía Nacional de La Libertad frustró el homicidio de un paciente que se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional de Trujillo, lugar al que fue llevado tras sobrevivir a un ataque a balazos el pasado 21 de marzo.

Usando equipos de protección personal como bata y guantes, dos presuntos sicarios ingresaron al área restringida con una jeringa que almacenaba una sustancia aún desconocida, la cual habrían pretendido inocularle a Eduardo Castillo Castro.

De acuerdo a los recientes informes, la víctima contaba con antecedentes policiales al igual que las dos personas que fueron detenidas por lo que no se descarta que se trate de una guerra de bandas. Cabe señalar que personal de salud del nosocomio también será investigado para determinar si facilitaron el ingreso de los sicarios.

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