Perú

Sinadef: más de 70 asesinatos registrados desde el inicio del 2026

Perú
Sinadef: más de 70 asesinatos registrados desde el inicio del 2026
asosa@latina.pe
El Sistema de Información de Defunciones del Perú (Sinadef), en su última actualización realizada el 15 de enero de 2026, reportó que desde el inicio del año hasta la primera quincena del mes se han registrado 74 homicidios dentro de los parámetros de muertes violentas. Sin embargo, aún quedan 56 en “ignorado”.

Según reportó el ingeniero electrónico y analista de datos, Juan Carbajal, más del 70% de los asesinatos fueron ocasionados por proyectil de arma de fuego (PAF).

Las regiones donde más homicidios se han registrado son Lima (33), Callao (9), Lambayeque (5) e Ica (4).

Defunciones según muerte violenta hasta el 15 de enero de 2026. Foto: Sinadef

Sin embargo, Carbajal advierte que existen 7 registros de muertes violentas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, pero que aparecen como ignoradas. “Es decir, no tienen clasificación de tipo de muerte de los cuales 2 son de Lima y 2 son del Callao. De sincerarse o actualizarse su correcta clasificación de tipo de muerte violenta, conllevaría a que el registro sea mucho mayor”, indicó.

Por otro lado, se ha identificado que 78 personas fallecieron por accidente de tránsito, 14 por accidentes de trabajo, 33 por suicidio y 56 siguen como ignorados.

