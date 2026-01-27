Sujeto ataca a trabajadora de restaurante echándole gasolina en la cara

El terror se apoderó de un restaurante ubicado en la avenida Andrés Avelino Cáceres, en Arequipa, cuando un sujeto en aparente estado de ebriedad regresó al local con un recipiente de gasolina y roció el combustible en el rostro de una trabajadora, amenazando con prenderle fuego.

El hecho ocurrió la tarde del lunes 26 de enero, alrededor de las 2:00 p. m., y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento, que captaron cada momento de la secuencia que estuvo a punto de convertirse en una tragedia mortal.

Según las imágenes, el individuo ingresó inicialmente al restaurante, pidió un menú y, minutos después, se quedó dormido en una de las mesas. En ese instante, un sujeto desconocido se sentó a su lado y, aprovechando su estado, sustrajo su teléfono celular sin que nadie lo notara.

Al ser despertado por una trabajadora del local, el hombre descubrió la desaparición de su celular y, sin pruebas, descargó su furia contra la joven, a quien acusó del robo. La discusión se tornó violenta entre insultos y amenazas, generando tensión entre los clientes y el personal.

Lo más grave ocurrió minutos después. Cerca de 40 minutos más tarde, el sujeto regresó armado con gasolina. Tras amenazar a la trabajadora, le arrojó el combustible, provocando escenas de pánico dentro del local. La intención fue directa: prenderle fuego.

La víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada para recibir atención médica de emergencia. Presenta ampollas y lesiones, especialmente en el rostro y ojos, producto del contacto con el combustible, lo que pudo derivar en consecuencias fatales de no haber sido atendida a tiempo.

Los propietarios del restaurante denunciaron públicamente el hecho y pidieron a la población colaborar con la identificación del agresor para iniciar las acciones legales correspondientes. Asimismo, exigieron la intervención urgente de las autoridades para ubicar al sujeto y evitar que vuelva a protagonizar un acto de violencia extrema.

