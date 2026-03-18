Sunat detecta alza en precios del combustible tras inspeccionar grifos en cuatro regiones

La Sunat, Indecopi, Osinergmin y el Ministerio Público intervinieron más de 150 grifos a nivel nacional como parte de la fiscalización anunciada por el Gobierno para verificar el abastecimiento y la comercialización de combustible en el país.

Los operativos se iniciaron el jueves pasado y se desarrollaron en regiones como Lima, Huacho, La Libertad, Piura y Arequipa. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, el objetivo fue constatar posibles problemas de desabastecimiento, así como garantizar los derechos de los consumidores, como la entrega de comprobantes de pago y evitar cobros excesivos.

Para estas acciones, la Sunat desplegó más de 100 fedatarios fiscalizadores en todo el territorio nacional.

SUNAT DETECTA ALZA DE PRECIO

Durante las intervenciones, se detectó que la mayoría de grifos presentaba incrementos en los precios del combustible. En algunos casos puntuales se evidenció falta de stock de diésel y gasolina regular, mientras que otros establecimientos mantenían un abastecimiento normal.

Las entidades informaron que estos operativos continuarán en distintas regiones del país e invitaron a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades en la venta de combustible a través de la plataforma virtual de Indecopi.

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