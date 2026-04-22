Suspenden audiencia de prisión preventiva contra esposo de doctora asesinada porque se olvidaron notificar a acusado

Este miércoles 22 de abril, el Poder Judicial debía decidir si dictaba nueve meses de prisión preventiva contra William Seminario, exesposo de Minosska Pinto Lazo, quien es señalado por el Ministerio Público como presunto autor intelectual del asesinato de la pediatra en Piura, sin embargo, la audiencia fue suspendida hasta el próximo 5 de mayo.

La reprogramación se originó por que se olvidaron de notificar a una de las partes involucradas en el crimen y todo indica que se trataría de la persona sindicada como el responsable de apretar el gatillo en contra de la víctima. Como se sabe, a William Seminario se le imputa ser el autor intelectual del asesinato.

No se descarta que el móvil del crimen sea económica y es que en las últimas horas se reveló que la pareja de Minosska Pinto tenía problemas financieros con deudas que superarían los 15 mil dólares.

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