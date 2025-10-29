Tos ferina en aumento: más de 3,100 casos y 42 muertes en el Perú durante el 2025

Una de las principales funciones del Estado es garantizar la seguridad y salud de su población, partiendo de aquellas poblaciones vulnerables que se ven obligados a confiar en el sistema de salud estatal para enfrentar enfermedades como la tos ferina, un padecimiento que —según cifras oficiales del Minsa— se viene incrementando en el país y cobrando más víctimas mortales, siendo la mayoría bebés o niños.

De acuerdo a información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa , hasta fines de octubre del 2025, se acumulan 3164 casos de tos ferina, de la que derivaron 42 defunciones. Si comparamos esta cifra con años anteriores, podemos ver un considerable incremento que debería encender las alarmas en el Estado: en el 2024 (253 casos de tos ferina y 2 fallecidos), en el 2023 (132 casos y 6 fallecidos) y en el 2022 (4 casos y no se registraron muertes).

Las cifras oficiales ponen en evidencia una problemática que se padece a nivel nacional, pero que tiene mayor incidencia en algunas regiones como Loreto, la cual concentra —en lo que va del 2025— 2474 casos de tos ferina. Es decir, en esta región se registró el 78% del total de casos a nivel nacional. Y, de las 42 defunciones en todo el Perú, 32 se produjeron en Loreto.

Si bien se habla de Loreto como la zona más afectada, casi la totalidad de los casos se registraron en la provincia de Datem del Marañón, le siguen —con un índice mucho menor de casos— Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Amazonas. En estas zonas la sanidad es un tema crítico, ya que viven principalmente comunidades que no tienen acceso a centros de salud que funcionen las 24 horas del día. El Minsa llega a través de brigadas de salud, pero no se asienta en la zona de manera permanente pese a las preocupantes cifras.

LA TOS FERINA, LA ENFERMEDAD QUE ATACA A LOS BEBÉS

Cabe resaltar que, la tos ferina es una infección bacteriana altamente contagiosa de las vías respiratorias. Algunas de sus características son ataques intensos de tos, por momentos incontrolables, que dificultan la respiración del paciente. Aunque puede afectar a cualquier edad, se registra mayormente en bebés y niños.

Según data del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, en lo que va del 2025, en Loreto, un total de 1084 casos se registraron en bebés de 0 a 4 años. Y 589 en niños entre 5 a 9 años. Con lo cual, podemos inferir que el 66% de los casos registrados de tos ferina en esta zona de la selva peruana ataca principalmente a niños entre los 0 a los 9 años. Una realidad preocupante, ya que hablamos de una enfermedad que deriva en casos de fallecimiento por falta de una atención correcta y oportuna garantizada por la presencia del Estado.

