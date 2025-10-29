Tragedia en Cusco: Accidente fatal de helicóptero en planta de gas natural

Pluspetrol informó que se produjo un accidente aéreo fatal en el área de operaciones de la Planta de Gas Natural Malvinas. Este miércoles 29 de octubre, aproximadamente a las 2:30 p.m., un helicóptero de la compañía Helisur se precipitó mientras ejecutaba maniobras de carga.

La ubicación exacta del accidente es el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención, región Cusco. Mediante un comunicado, la empresa confirmó el deceso de los tres tripulantes que se encontraban a bordo del helicóptero. Los fallecidos eran colaboradores de la firma Helisur.

Posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló que los fallecidos son el piloto, el copiloto y un mecánico.

Tras el impacto, Pluspetrol activó inmediatamente su protocolo interno de respuesta para este tipo de emergencias. Dicho sistema se desplegó en conjunto con el plan de respuesta aérea de Helisur para ejecutar las labores de rescate y mitigación pertinentes en el sitio.

La empresa aseguró mantener una coordinación constante y fluida tanto con Helisur como con las diversas autoridades competentes encargadas de la investigación de este lamentable suceso.

