Tragedia en la vía Canta-Huayllay: reportan al menos 4 muertos y más de 15 heridos tras choque de bus y camioneta

El choque frontal entre un bus interprovincial y una camioneta deja al menos cuatro muertos y más de 15 heridos en la vía Canta – Huayllay, a la altura de la ‘Laguna de siete colores‘. De acuerdo con información preliminar, el fuerte impacto provocó la muerte instantánea de los ocupantes del vehículo particular.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes, asegurar la zona y proceder con el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas. Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

Asimismo, se viene brindando apoyo a los familiares de las víctimas en medio de esta dolorosa situación. Las autoridades exhortan a los conductores a extremar las medidas de precaución al transitar por esta vía, especialmente durante la madrugada, debido a las condiciones climáticas y geográficas de la zona.

