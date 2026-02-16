Tres menores estadounidenses son intervenidos por realizar pintas en muro inca en el Cusco

Policías de la Comisaría de Cusco intervinieron a tres menores de edad de nacionalidad estadounidense por realizar pintas en una pared y parte de un muro inca en pleno Centro Histórico de la ciudad. El hecho se registró el 15 de febrero de 2026, alrededor de las 4:55 p.m., en inmediaciones de la calle Suecia.

Los adolescentes, identificados con las iniciales J.R. (16), T.E.Y. (16) y E.L.R. (15), habrían realizado grafitis con pintura en espray de color rojo en la fachada del hospedaje “Turu Wasi”, donde se encontraban alojados como parte de una misión de estudios en Cusco.

El jefe de la Región Policial Cusco, general Virgilio Velásquez, confirmó que los menores fueron intervenidos tras detectarse las inscripciones en la fachada exterior del hostal. “Efectivamente, un grupo de estudiantes de Estados Unidos ha venido a Cusco en misión de estudio y ha realizado inscripciones en grafiti en la fachada donde estaban siendo alojados. Por ese motivo han sido intervenidos”, señaló.

La autoridad policial precisó que, al tratarse de menores de edad, los hechos constituyen infracciones a la ley y no un delito común; sin embargo, advirtió que este tipo de acciones pueden generar daños al patrimonio cultural, por lo que existen procedimientos especiales debido a su condición.

Asimismo, indicó que se vienen realizando coordinaciones con el Ministerio Público y las instancias de Cultura para determinar la magnitud de los daños y establecer si las pintas afectaron muros incas o coloniales. “Ya se están realizando las pericias correspondientes para ver la magnitud de los daños”, sostuvo.

Los menores, a través de un traductor, confirmaron que ellos realizaron las pintas, pero no con la intención de hacer un grafiti, sino que encontraron el spray pensando que era de espuma.

Tras la intervención, los menores fueron trasladados a una clínica luego de que, según informó la Policía, algunos presentaran una descompensación. Posteriormente, quedaron a disposición de la dependencia policial en estricto respeto de sus derechos y garantías conforme a ley, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

