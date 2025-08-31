Encuentran a bebé que fue reportada como desaparecida en hospital Belén en Trujillo

Tras un intenso operativo policial en Trujillo, se logró rescatar a la bebé de un día y medio de nacida que había sido reportada como desaparecida en el hospital Belén el pasado viernes 29 de agosto.

La menor se encontraba en un inmueble, ubicado en la urbanización Las Casuarinas, junto a una mujer de 20 años que se había encargado de sustraerla del nosocomio. De acuerdo con la Policía, esta mujer había fingido un embarazo y, para no ser descubierta por su pareja, planificó el secuestro de la bebé.

La pequeña ya se encuentra con su madre tras pasar los exámenes médicos respectivos, que certificaron su correcto estado de salud.

Las investigaciones del caso se encuentran en marcha. Mientras tanto, la mujer que sustrajo a la menor permanece bajo custodia de la División de Investigación Criminal de Trujillo.

BEBÉ DE UN DÍA Y MEDIO DESAPARECE EN TRUJILLO

El último viernes, se reportó la desaparición de una bebé de un día y medio de nacida. De acuerdo con familiares de la menor, una mujer vestida como enfermera llegó hasta la habitación donde se encontraba la pequeña junto a su madre e indicó que debía llevarla a realizar algunos exámenes médicos en otra área del hospital.

Sin embargo, fueron las largas horas de ausencia las que levantaron sospechas en sus familiares, por lo que alertaron al personal médico.

Al especificar las características físicas de esta supuesta enfermera, el resto del personal se dio cuenta que en realidad no formaba parte del staff médico.

Los movimientos de la mujer fueron captados en las cámaras de seguridad del lugar, mismas que fueron entregadas a la Policía para acelerar las acciones pertinentes.

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad ha dispuesto personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con la finalidad de brindar asesoría legal a la familia afectada.

