Tumbes: Delincuentes amarran a vigilante y roban alimentos de comedor popular

Indignante. La madrugada del lunes, un grupo de delincuentes a bordo de un camión, asaltaron el almacén municipal de la provincia de Tumbes donde se guardan los productos del programa alimentario para los vasos de leche y comedores populares.

Los hampones maniataron al vigilante del lugar y lograron sustraer tres toneladas de arroz y 200 sacos de frejol bayo. Se presume que cerca de diez personas participaron en el hecho delictivo, ingresando con un tráiler para llevarse los cereales almacenados. El hecho ocurrió en la Villa de San Isidro del distrito de Corrales

Según el regidor, Dany Cruz, la distribución de los alimentos no se verá afectada, sin embargo, lamentó que en el almacén no existan cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables. Asimismo, el gerente de inclusión social, Shemer Jiménez , afirmó que el robo parece haber sido planificado con anticipación.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7