Tumbes: reportan más de 50 casos de leptospirosis en medio de intensas lluvias

Alerta en Tumbes. La región enfrenta una posible crisis sanitaria al confirmarse 54 casos de leptospirosis, en medio de las intensas lluvias que vienen dejando calles inundadas y agua empozada.

De acuerdo con la directora regional de Salud de Tumbes, Roxana Chacaltana Crisanto, se reportó el fallecimiento de una menor de 11 años, cuya causa podría estar relacionada a la enfermedad.

SÍNTOMAS DE LA LEPTOSPIROSIS

La leptospirosis es una infección que se transmite por contacto directo con agua contaminada o suelos con orina de animales, principalmente roedores. Los síntomas pueden aparecer entre los 2 y 14 días posterior al contagio. Incluye fiebre, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos y enrojecimiento de los ojos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Frente al aumento de casos de esta infección, la Dirección Regional de Salud Tumbes activó los protocolos de vigilancia epidemiológica, como la detección temprana de casos y la coordinación con instituciones involucradas para dar ayuda y soporte necesario a las familias, y sobre todo a la revisión constante de todos los integrantes.

Asimismo, la titular de Diresa hizo un llamado a las municipalidades para reforzar acciones de limpieza pública y el recojo de desechos sólidos en los distritos.

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