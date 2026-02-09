Turistas violan prohibición e ingresan a laguna de Parque Nacional Huascarán para ganar seguidores

Gran indignación ha causado un video que circula en las redes sociales donde se ve a una mujer ingresando a una de las lagunas del Parque Nacional Huascarán, una área natural protegida que permite la visita de turistas, pero restringe el ingreso de bañistas.

Lamentablemente este no sería el único caso y es que en otro clip de TikTok también se observa a un grupo de jóvenes bañándose en la misma laguna ubicada al pie del nevado Chacraraju, actos constituyen una falta grave y atentan contra la conservación de la vida silvestre y los frágiles ecosistemas de las aguas cristalinas.

Ante estos hechos irresponsables, funcionarios del Parque Huascarán anunciaron que tomarán medidas del caso para que ningún turista ingrese sin el apoyo de una agencia de viajes autorizada para hacer turismo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7