Vigilante de discoteca es asesinado de nueve disparos tras echar a cliente

Un hombre, identificado como Clinton Gutiérrez Pacori, ejecutó a sangre fría al vigilante de discoteca Ángel Bladimir Quispe Ambrocio en plena Avenida Principal del centro poblado de la mina La Rinconada, región Puno.

Ángel Quispe, vigilante de 30 años, fue asesinado a balazos el sábado 16 de agosto alrededor de las 9:00 p.m. en la Avenida Principal del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, región Puno. El agresor Clinton Gutiérrez Pacori ejecutó el crimen después de ser expulsado del establecimiento nocturno donde trabajaba la víctima.

Las cámaras de vigilancia registraron el momento en que Gutiérrez Pacori regresó al lugar con una pistola y disparó nueve veces contra el vigilante. El atacante remató a la víctima con un tiro en la cabeza, según confirmó la necropsia de ley realizada posteriormente por las autoridades forenses.

El asesinato ocurrió en una zona caracterizada por la alta peligrosidad, donde proliferan burdeles, casas de citas y locales nocturnos clandestinos sin regulación oficial. Testigos confirmaron que Quispe Ambrocio cumplía su labor de seguridad en la puerta de una discoteca cuando su compañero de trabajo huyó tras escuchar los disparos.

Las autoridades de la Comisaría PNP Rinconada intervinieron rápidamente tras recibir alertas y detuvieron a Gutiérrez Pacori en la Avenida Venezuela, cerca de otros establecimientos nocturnos. En su poder portaba un arma de fuego no registrada que habría sido utilizada en el homicidio, según las investigaciones preliminares.

Se supo que Quispe Ambrocio y otro personal de seguridad expulsaron a cinco personas, entre ellas Gutiérrez Pacori, quien discutía acaloradamente con los vigilantes. Quince minutos después, el agresor regresó al lugar ocultando su rostro con una gorra y portando el arma homicida.

A las 9:00 p.m., Gutiérrez Pacori sacó la pistola de su bolsillo y sin mediar palabra disparó nueve veces contra el vigilante. El tiro final en la cabeza confirmó la intención premeditada de asegurar la muerte de Quispe Ambrocio, según el análisis forense realizado.

La Fiscalía investiga si el crimen estuvo motivado por un ajuste de cuentas personal tras la expulsión violenta del establecimiento nocturno. Las versiones preliminares de testigos indican que Gutiérrez Pacori habría regresado al lugar “para ajustar cuentas” armado y con intención homicida.

El Ministerio Público también analiza si el establecimiento nocturno operaba de manera ilegal y si la falta de regulación contribuyó al clima de impunidad. Los investigadores evalúan si este homicidio forma parte de un patrón de violencia donde los conflictos se resuelven con armas de fuego.

En noviembre de 2023, Clinton Gutiérrez Pacori había sido detenido junto a Omar Quispe Quispe por integrar la banda “Los Cogoteros del Pachacutec”, dedicada a asaltos y robos. Ambos fueron capturados in fraganti tras agredir a un minero para robarle sus pertenencias en la misma zona donde ocurrió el asesinato.

Pese a sus antecedentes criminales, Gutiérrez Pacori recuperó su libertad, lo que genera interrogantes sobre el seguimiento de casos judiciales en la región. Su historial delictivo incluye múltiples detenciones por robos y agresiones en el área de La Rinconada, según los registros policiales disponibles.

El fiscal a cargo del caso tiene 72 horas para formalizar la detención de Clinton Gutiérrez Pacori, quien podría enfrentar cárcel efectiva por homicidio calificado. Mientras tanto, el cuerpo de Ángel Bladimir Quispe Ambrocio fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia correspondiente. Su familia exige justicia.

Cabe apuntar que, desde el 2022, se han registrado al menos cinco asesinatos en la Avenida Principal, además de robos a mano armada y peleas con armas blancas. Los vecinos y comerciantes exigen mayor presencia policial.

