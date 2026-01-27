Volquete aplasta vivienda y desata pánico en Arequipa

Un accidente vehicular se registró en el pueblo joven Los Balcones, en la parte alta del distrito de Mariano Melgar en Arequipa. Un camión volquete que participaba en trabajos de asfaltado perdió el control en plena pendiente y terminó cayendo violentamente hacia el patio de una vivienda, generando momentos de pánico entre los vecinos.

La pesada unidad transportaba escombros producto de labores de excavación y nivelación de una vía en proceso de asfaltado. Al intentar ascender una pendiente pronunciada, el conductor habría retrocedido para tomar impulso; sin embargo, el peso del vehículo le ganó la maniobra y el volquete se desplazó sin control hacia atrás, quedando peligrosamente varado en una zona de quebrada y a escasos metros de la vivienda afectada.

Vecinos relataron que cables de servicios básicos se sacudieron por la vibración del golpe, mientras el estruendo alertó a decenas de pobladores que salieron de sus casas temiendo una tragedia mayor. Hasta el cierre de esta nota no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, ya que al momento del accidente el inmueble se encontraba sin ocupantes.

El propietario del inmueble llegó minutos después para constatar los daños y expresar su preocupación por lo ocurrido. Se conoció que el volquete pertenece a una empresa que ejecuta obras en la zona. En las próximas horas se espera la llegada de una grúa para retirar la pesada unidad, mientras las autoridades inician las investigaciones para determinar responsabilidades y evaluar si existieron fallas técnicas o negligencia en la maniobra.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7