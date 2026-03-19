Vuelve a Sedapal: Augusto Eguiguren es designado presidente por segunda vez

En la tarde des este 19 de marzo, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial (Fonafe), eligió a Augusto Enrique Eguiguren Praeli como el nuevo presidente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). Según señala el informe de la designación, su nombre fue propuesto por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Con esta nueva designación, Eguiguren vuelve al mando de la entidad del agua potable en Lima desde su última vez, que fue en el periodo de abril 2022 hasta enero de 2023.

¿Quién es Augusto Eguiguren?

Aunque su nombre no es muy conocido, Eguiguren es un profesional con enfoque institucional que tiene una trayectoria importante en el Estado peruano. Abogado egresado de la Pontificia Univerisdad Católica del Perú (PUCP) y con maestrías en gestión empresarial y arbitraje internacional, fue tres veces viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo (2008-2009, 2016-2018 y 2019-2020), tiempo en que gestionó reformas importantes, como el fortalecimiento de la Sunafil con 12 intendencias regionales y la creación del Seguro de Vida Ley.

También desempeñó cargos como secretario general en el Ministerio de Trabajo (2008) y en el Ministerio de Educación (2000).

Mientras no es parte de organos del Estado, trabajaba como consultor independiente y árbitro para distintos clientes y empresas. Tiene experiencia en negociación sindical, resolución de conflictos y gestión en empresas que facturan más de mil millones de soles y mantienen más de mil trabajadores.

Junto a él, también fue designado como director de Sedapal a Luis Hernando Contreras Bonilla, quien a la par ejerce como viceministro de construcción y saneamiento. Estuvo como presidente ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) por dos años.

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