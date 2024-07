«Alegato de fiscal José Domingo Pérez no fue jurídico: fue político, antitécnico, mediático»

La abogada penalista Romy Chang criticó duramente la actuación del fiscal José Domingo Pérez durante el inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori, como parte del denominado ‘Caso Cócteles’. En ese sentido, dijo que el accionar del fiscal «no tiene sentido desde el punto de vista estratégico», pues no se ve cómo pueda probar el delito de lavado de activos que se atribuye a la lideresa de Fuerza Popular.

«Hay algo grave: incluso trayendo a declarar a Jorge Barata, no consigue mucho para acreditar el delito de lavado de activos. Quizá es un tema de show mediático o de desconocimiento sobre lo que se necesita para acreditar lavado de activos. Barata nunca ha dicho que el dinero que aportó venía de fondos negros. Sí aceptó que pagaba coimas y aportes, pero nunca ha dicho que el dinero provenga del narcotráfico o trata de personas. Siembre ha dicho que el dinero venía de las ganancias de la empresa», remarcó.

Asimismo, acusó un afán de protagonismo de parte del fiscal. «Quien impide que haya justicia es José Domingo Pérez con su poca estrategia sobre cómo afrontar un caso de lavado de activos. El alegato del fiscal no estaba planteado en lo jurídico, era totalmente político, antitécnico, mediático. No veo ‘carne jurídica’ allí. Hay un afán de protagonismo, que siempre ha habido», aseveró.

Entrevistada en el programa ‘Sin Medias Tintas’, Romy Chang dijo, además, no entender los motivos por los que el fiscal José Domingo Pérez está incluyendo como testigos a varios empresarios peruanos, ya que ninguno ha dado aportes con fondos ilícitos.

«Además de no tener el caso sólido, incluye a todos los empresarios como testigos, cuando ellos no han donado plata negra, sino dinero bien ganado. Incorporarlos le hace un favor a Keiko Fujimori, porque es dinero blanco. Podría darse el caso de que las magistradas cuestionen la utilidad de que vayan a declarar los empresarios y no nos sorprenda de que la sala empiece a recortar testigos irrelevantes», enfatizó.

ABOGADA ROMY CHANG CRITICA ACUERDO CON EMPRESA ODEBRECHT

La abogada penalista también criticó el acuerdo al que se llegó con la empresa Odebrecht. «En el 2011 no se podía presumir que el dinero de esa empresa era ilícito. Entonces, en el acuerdo que se firmó, lo primero que se debió plantear fue que Odebrecht reconociera que ese dinero era negro, pero la empresa nunca dijo eso. No lo hicieron porque eso implicaba aceptar el delito de lavado de activos en la justicia brasileña y eso no lo iban a hacer jamás», explicó.

En esa misma línea consideró que, una vez revocado el acuerdo de colaboración de Jorge Barata, este no va a venir a declarar en el ‘Caso Cócteles’ u otros a los que sea convocado como testigo. «No encuentro sentido a que venga Barata a declarar. Revocado el acuerdo, no gana nada declarando, no le conviene declarar. Y si declarase, nunca va a aceptar que el dinero tenga procedencia ilícita», subrayó.

Finalmente, Romy Chang mencionó que se debe poner especial atención al proceso que se le sigue al expresidente Ollanta Humala. «Si se declara que no hay lavado de activos en ese caso, esto va a repercutir en el de Keiko Fujimori. Si el caso de Humala se archiva, hay casi un 98% de probabilidades de que el de Keiko también se archive», concluyó la abogada penalista.

VIDEO RECOMENDADO