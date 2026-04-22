Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Política

Amadeo Flores Carcagno juró como nuevo ministro de Defensa tras la renuncia de Carlos Díaz

Política
Amadeo Flores Carcagno juró como nuevo ministro de Defensa tras la renuncia de Carlos Díaz
Kathy Ortega
Kathy Ortega
Compartir

El presidente José María Balcázar tomó juramento al nuevo ministro de Defensa tras la renuncia Carlos Díaz Dañino, quien dio un paso al costado debido a la postergación de la adquisición de aviones F-16 a Estados Unidos.

En una ceremonia que se desarrolló en la sala Eléspuru, de la sede del Palacio de Gobierno, y a la que asistieron varias autoridades, Amadeo Javier Flores Carcagno juró como nuevo ministro de la cartera de Defensa.

El nuevo titular del Mindef es magíster en Desarrollo y Defensa Nacional. Asimismo, cuenta con especializaciones en Derecho Constitucional Internacional y Gestión Pública.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

Siguiente artículo