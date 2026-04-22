Amadeo Flores Carcagno juró como nuevo ministro de Defensa tras la renuncia de Carlos Díaz

El presidente José María Balcázar tomó juramento al nuevo ministro de Defensa tras la renuncia Carlos Díaz Dañino, quien dio un paso al costado debido a la postergación de la adquisición de aviones F-16 a Estados Unidos.

En una ceremonia que se desarrolló en la sala Eléspuru, de la sede del Palacio de Gobierno, y a la que asistieron varias autoridades, Amadeo Javier Flores Carcagno juró como nuevo ministro de la cartera de Defensa.

El nuevo titular del Mindef es magíster en Desarrollo y Defensa Nacional. Asimismo, cuenta con especializaciones en Derecho Constitucional Internacional y Gestión Pública.

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