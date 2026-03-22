Angelo Alfaro, denunciado por abuso sexual,renunció al cargo de ministro de Energia y Minas

En la noche del 22 de marzo de 2026, la Presidencia de la República, dirigida por José María Balcázar, anunció que se aceptó la renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas de Angelo Alfaro, denunciado por abuso sexual.

La decisión se da luego de que el periodista Beto Ortíz revelase de que él habría abusado sexualmente de una menor de 16 años cuando él tenía 47 años. Según indicó la agraviada, ella mantuvo un hijo con él que, tras los años, fue separado de ella y enviado a Australia. El hecho ocurrió en la ciudad de Pucallpa en el año 2000.

“El señor Angelo Alfaro Lombardi ha presentado su renuncia al cargo de minsitro de Energía y minas, la cual ha sido aceptada”, se lee en comunicado de la Presidencia del Perú.

Ante ello, el ministro ha rechazado la imputación e indicó que tomaría represalias contra quien sería la agraviada por él. Indicó que esta acusación tendría motivaciones personales o económicas. Hizo un llamado al Ministerio Público para que esclarezca los hechos.

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