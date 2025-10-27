Aníbal Morillo renuncia a la Gerencia Regional de Salud tras denuncia de Punto Final

El gerente regional de Salud de La Libertad, Aníbal Morillo, presentó su renuncia luego de que un informe de la Unidad de Investigación de Punto Final revelara presuntos sobornos vinculados a la empresa Frigoinca, encargada de distribuir alimentos en mal estado a través del programa Qali Warma.

Morillo, quien estaba a cargo de la Gerente Regional de Salud de La Libertad, negó haber recibido algún tipo de coima, aunque finalmente decidió poner su cargo a disposición en medio de la controversia.

FRIGOINCA: COLABORADOR EFICAZ REVELA PAGOS

La Unidad de Investigación de Latina Noticias reveló que la red de corrupción de Frigoinca también operó desde el Gobierno Regional de La Libertad, involucrando al entorno más cercano de César Acuña.

El Trujillo que César Acuña ha dejado para volver a postular a la presidencia enfrenta visibles problemas: pistas destruidas por obras inconclusas y una crisis de seguridad sin precedentes. Pero los problemas que dejó su paso por el Gobierno Regional de La Libertad van más allá de lo visible: alcanzan a su gerente de mayor confianza y a su propio hermano.

La Unidad de Investigación de Latina Noticias (UDI) accedió a documentos y testimonios que revelan cómo la red de corrupción de Frigoinca, la empresa fabricante de las conservas Don Simón, también operó dentro del gobierno regional de Acuña. Según un colaborador eficaz de la Fiscalía, Óscar Acuña Peralta, hermano del excandidato presidencial, recibió decenas de miles de soles de la empresa para favorecer sus operaciones en la región.

EL GERENTE DE SALUD BAJO LA LUPA

La Fiscalía también investiga a Aníbal Morillo, quien habría recibido más de 60,000 soles de la empresa a cambio de emitir informes favorables para mantener la producción de Don Simón en funcionamiento.

Los pagos se habrían realizado entre marzo y agosto de 2024, utilizando como intermediario a Milton Broca Alcántara, un proveedor del Gobierno Regional que registró 22 visitas oficiales a la sede regional.

Morillo negó haber recibido dinero o mantenido vínculos con Frigoinca, aunque en entrevista con la UDI terminó reconociendo que conocía a Broca y que ambos coincidieron en reuniones donde participó el empresario Nilo Burga.

Un hecho refuerza el testimonio del colaborador eficaz: un día después del primer pago registrado a Morillo, su gerencia emitió un informe favorable para Frigoinca, que permitió a la empresa seguir distribuyendo conservas pese a las denuncias por contaminación.