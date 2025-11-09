“Antes de fin de año”: Canciller anuncia que llevará a la OEA la propuesta de modificación de la Convención de Caracas

Desde Santa Marta, el canciller Hugo de Zela brindó en exclusiva una entrevista a Punto Final en donde se pronunció sobre el caso de asilo de Betssy Chávez, la salida del embajador de Cuba Carlos ‘Gallo’ Zamora del Perú y sobre el aumento de sueldos en precisamente el ministerio de Relaciones Exteriores. Anunció que antes de fin de año se hará un planteamiento oficial ante la OEA sobre la revisión de la Convención de Caracas.

Explicó que la ruptura de relaciones con México no responde únicamente al caso de Betssy Chávez, sino a sucesos anteriores como la negación, por varios meses según señaló, de parte de México de entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico. “México hacía todo lo posible para no tener una relación normal con el Perú. Nos excluían. Y cuando le dan el asilo a Bettsy Chávez fue como la ‘cereza del pastel'”, acotó.

En relación a la Convención de Caracacas, Hugo de Zela especificó que esta empezó a ser usada para personas que tenían delitos comunes. “Ellos tomaron una decisión sobre una base sin información suficiente. La señora Chávez está juzgada por delitos comunes y no menos que por el de rebelión”, manifestó.

Explicó que existe una tergiversación de la mencionada convención y que percibe que en la IV Cumbre de la CELAC (Comunidad De Estados Latinoamericanos Y Caribeños) y la Unión Europea “hay una ideologización” entre los países miembros.

“Lo que quiere el Perú es una relación con temas en donde se pueda trabajar en conjunto. Debemos estar más unidos que nunca, pero una muestra de que eso no está ocurriendo es este asilo. ¿Cómo es posible que se diga que Pedro Castillo es todavía el presidente del Perú?”, cuestionó el ministro de Relaciones Exteriores.

CONVENCIÓN DE CARACAS

Resaltó que la Convención de Caracas se está utilizando equivocadamente. “Su origen es ser una protección para los protegidos políticos tengan la posibilidad de no ser perseguidos. No es para delincuentes”, enfatizó en Punto Final.

Informó que en la cumbre en Santa Marta, Colombia, se ha referido sobre el caso de Betssy Chávez y anunció que el planteamiento formal ante la Organización de Estados Americanos (OEA) se realizará antes de fin de año. “Hemos recibido expresiones de interés de parte de otros países. Recién podrá haber reacciones cuando hagamos el planteamiento formal. Tenemos confianza que el planteamiento será bien recibido. No queremos diltar las cosas porque no vaya a ser que se presenten otros casos en el Perú u otros países”.

¿SUELDOS DUPLICADOS?

Ante la información de el aumento de sueldos a trabajadores del ministerio de Relaciones Exteriores que preside, señaló que esto responde a una medida pasada. “Es una decisión de hace un tiempo, cuando se trató en el Congreso sobre temas de presupuesto. En el marco de la ampliación de presupuesto de 2025. Con el decreto se ha puesto en práctica”, explicó Hugo de Zela.

“Ya está incluido en el presupuesto. Rige a partir del 15 de diciembre de este año”, anunció.

En relación al retiro del embajador cubano Carlos ‘Gallo’ Zamora del Perú, no brindó mayores detalles. Enfatizó de que “es parte de una conversación reservada” su presunta implicancia en protestas contra la exmandataria Dina Boluarte.

