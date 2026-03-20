“Obra se iniciará antes de que culmine este gobierno”: ministro Aldo Prieto sobre proyecto de la nueva Carretera Central

El titular del MTC aseguró que la obra se mantiene en marcha y negó que la resolución de un contrato haya afectado el acuerdo con Francia.

Durante su interpelación en el Congreso, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, defendió el avance del proyecto de la nueva Carretera Central y reafirmó su importancia para el país. “La nueva Carretera Central es el proyecto más ambicioso de la última década y es una prioridad nacional”, afirmó ante el pleno.

El titular del MTC aseguró además que existe el compromiso de iniciar la ejecución de la obra dentro del actual gobierno de transición. “Nuestro compromiso es que antes de que culmine este gobierno se inicie esta megaobra”, sostuvo, al tiempo que precisó que se han destinado 318 millones de soles para el proyecto, monto menor al inicialmente previsto.

MTC DECARTA IMPACTO EN ACUERDO CON FRANCIA

En otro momento, Prieto respondió por la resolución del contrato de asistencia técnica vinculado al proyecto, señalando que la decisión fue adoptada por Provías Nacional tras una evaluación técnica y legal. “No fue una decisión discrecional ni política”, enfatizó, al indicar que se tomó en base a información remitida por la Defensoría del Pueblo.

El ministro explicó que la medida buscó evitar posibles controversias legales y costos adicionales para el Estado, garantizando al mismo tiempo la continuidad del proyecto. En esa línea, descartó que la decisión haya afectado el acuerdo de gobierno a gobierno con Francia. “La medida resolutiva no significaba la paralización de los proyectos y la relación entre Perú y Francia nunca se vio afectada”, afirmó.

Asimismo, detalló que el cronograma del proyecto se mantiene vigente y que el inicio de obras está previsto para 2026, con etapas que incluyen la asignación de recursos desde mayo, trabajos preparatorios en junio y el inicio de intervenciones en el tramo de Pariachi. Finalmente, negó falta de transparencia en el proceso y sostuvo que la información se manejó con prudencia para evitar mayores riesgos, reiterando que la ejecución de la nueva Carretera Central continuará conforme a lo previsto.

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