Arranca la transferencia de gobierno: el equipo de Keiko Fujimori tiene menos de 20 días para recibir el Estado

A contrarreloj. El proceso de transferencia entre el gobierno saliente del perulibrista José María Balcázar y la administración de la presidenta electa e hija del último autócrata peruano, Keiko Fujimori, ya está en marcha. A menos de tres semanas del cambio de mando en el Palacio de Pizarro, las 19 comisiones ministeriales comenzaron a recibir información sobre el estado de cada sector en medio de un cronograma ajustado, marcado por la demora en la proclamación de los resultados electorales y los desafíos que deberá enfrentar la próxima administración fujimorista. Conoce este reportaje de Punto Final.

Dejar el gobierno: la transición de Keiko al poder

El encargado de coordinar el proceso es Marco Antonio Vinelli Ruiz, jefe del equipo de transferencia designado por Fujimori. La mandataria electa ratificó públicamente su respaldo al funcionario, pese a la demanda de indemnización que mantiene el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por hechos vinculados a su gestión al frente de Agro Rural entre 2015 y 2016. “Es un profesional competente que goza de integridad”, afirmó la futura presidenta al defender su designación.

Las reuniones entre los equipos entrantes y salientes son presenciales, pero toda la documentación oficial se registra en una plataforma digital administrada por la Contraloría. Allí se incorpora información sobre presupuesto, gasto público, recursos, designaciones y rendición de cuentas de cada entidad. Sin embargo, cada ministro únicamente transfiere información correspondiente a su propia gestión, una situación que deja casos particulares, como el del nuevo ministro de Trabajo, Flavio Cruz, quien solo entregará la información de los 18 días que permanecerá en el cargo antes del cambio de gobierno.

Retrasos, retos y designaciones

El tiempo es uno de los principales obstáculos. La capacitación a las comisiones recién comenzó la semana pasada y algunas terminaron de instalarse hace apenas unos días. Aunque el objetivo anunciado por Keiko Fujimori es elaborar un diagnóstico integral del Estado, la información que reciben los equipos constituye solo la base para ese trabajo. Corresponderá a cada comisión analizar el estado de los proyectos, identificar problemas y definir las prioridades que marcarán el inicio de la nueva gestión.

La transferencia ocurre mientras el próximo gobierno se prepara para enfrentar tres frentes considerados urgentes: la inseguridad ciudadana, la amenaza de un fenómeno de El Niño de fuerte intensidad y la crisis del sistema de salud. Fujimori adelantó que evalúa recurrir a decretos de urgencia para acelerar medidas de prevención frente a los riesgos climáticos, mientras que diversas autoridades y actores políticos ya comenzaron a presentar propuestas y pedidos relacionados con estos temas durante las reuniones sostenidas con la presidenta electa.

En paralelo, continúan las conversaciones para definir el primer gabinete ministerial. Entre los nombres que se mencionan figuran Marco Vinelli para Agricultura, Elmer Cuba para Economía, Carlos Espá para Relaciones Exteriores, Marco Miyashiro para Interior y José Antonio Chang para Educación. Mientras tanto, la transferencia continuará hasta el 28 de julio y culminará formalmente el 13 de agosto con la entrega del informe final, que servirá como punto de partida para el nuevo gobierno.

MIRA EL CAPÍTULO DE PUNTO FINAL DEL DOMINGO 12 DE JULIO