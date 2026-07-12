Minedu propone cambios en el reglamento de Pronabec que pondrían en riesgo estudios de jóvenes becarios

Luego de que el Congreso de la República excluyera el presupuesto de la Beca Bicentenario del crédito suplementario, dejando en la incertidumbre el futuro de miles de estudiantes peruanos, una propuesta dentro del Ministerio de Educación (Minedu) genera preocupación en jóvenes que ya ganaron diferentes modalidades de estas becas.

Punto Final reveló que el proyecto propone cambiar el reglamento de la Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), modificando requisitos, obligaciones y sanciones para los beneficiarios. Esto, abre la posibilidad de que alumnos puedan perder una subvención que obtuvieron bajo reglas distintas.

El deterioro en esta institución y la falta de recursos para los becarios son parte de una problemática que viene de años atrás. Según exfuncionarios de la entidad, se aprobaban presupuestos que resultaban insuficientes para sostener y ampliar las becas. La exdirectora del programa, Alexandra Ames, aseguró que fue apartada del cargo después de insistir en que el Estado cumpla su promesa de duplicar la cantidad de cupos ofertados.

Como se sabe, la Beca 18 cubre estudios, alimentación, movilidad, materiales y, en algunos casos, alojamiento a través de alquileres. La Beca Permanencia ayuda a jóvenes de universidades públicas a seguir estudiando, principalmente pagando sus gastos diarios, como comida, pasajes y materiales. En el caso de la Beca Hijos de Docentes, se financia los estudios de los hijos de profesores de la carrera pública magisterial, incluyendo los gastos relacionados a su carrera, alimentación, alojamiento y pasajes.

ESTOS SON LOS CAMBIOS QUE PROPONE EL MINEDU

Con las nuevas reglas, si un estudiante reprueba una materia, el beneficio podría quedar en riesgo, incluso cuando el alumno mantiene un promedio general aprobatorio. También se restringe la forma en que el becario organiza sus estudios, ya que se exige que se matriculen en la cantidad de créditos prevista en la malla curricular para cada periodo. En ese sentido, tendrían menos margen para dejar una materia o adelantarlas según su situación personal o familiar.

Otro cambio afecta a los beneficiarios de Beca18 quienes descubren, ya dentro de la universidad, que eligieron la carrera equivocada. Con ello, no podría cambiarse libremente sin poner en peligro la beca.

Una de las modificaciones más polémicas se encuentra en el artículo 28, donde se estipula que los jóvenes deberán mantener un trato “respetuoso y adecuado” con los funcionarios de Pronabec y evitar cualquier conducta que pueda ser considerada intimidatoria, agresiva o violenta. Incumplir una obligación del reglamento también puede convertirse en causal de pérdida de la subención. En ese sentido, un reclamo, una protesta o una discusión que la propia institución considere inapropiada podría terminar poniendo en riesgo sus estudios.

PROBLEMAS EN BECA BICENTENARIO

Algunos jóvenes que lograron ingresar a las mejores universidades del mundo ya empezaron a perder sus vacantes. En el caso de Ariana Figueroa, al venció el plazo que la UNiversidad de Oxford le había dado para demostrar cómo financiaría su maestría. Tras la decisión del Estado de no dar financiamiento para las 150 Becas Bicentenario de este año, terminó perdiendo el cupo que le había costado conseguir. “Gran parte de mi vida profesional había sido ordenada en cuanto a ese cronograma, entonces muchas decisiones personales habían sido aplazadas”, dijo a Punto Final.

“Yo no sé cómo esa beca se quedó sin financiamiento, cuando yo estaba tenía financiamiento, yo presumo que han quitado para cumplir con beca 18, pero no se puede desvestirá un santo para vestir a otro”, mencionó Alexandra Ames.

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