Punto Final: mira los reportajes y resumen del programa de este 12 de julio | VIDEO

Como cada domingo, Punto Final presentó un programa con diversos reportajes reveladores que marcan la pauta noticiosa en el Perú. A continuación, te mostramos un resumen de todas las notas que salieron al aire vía Latina Televisión este domingo 12 de julio de 2026.

LAS FALLAS DEL ESTADO QUE COBRAN VIDAS

La extorsión se ha convertido en un negocio ilícito millonario que sigue cobrando vidas en el transporte público. Detrás de cada conductor asesinado, como Freddy Espinoza, hay una familia destrozada y una historia que refleja cómo las mafias avanzan más rápido que la capacidad de respuesta del Estado. En el reportaje, María Horna revela cómo estas organizaciones criminales llegan a recaudar hasta 12 millones de soles al mes, las demoras que enfrentan las investigaciones para rastrear el dinero de las extorsiones y las fallas en la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, las empresas de telefonía y el sistema financiero, brechas que terminan favoreciendo a los delincuentes. Y cómo los casos de corrupción dentro de la misma Policía terminan debilitando la confianza de los ciudadanos. La inseguridad es hoy la principal preocupación de los peruanos. Por eso, el 73% de la población considera que la prioridad del gobierno de Keiko Fujimori debe ser combatirla, según la última encuesta de Datum para El Comercio.

RECORTE Y NUEVAS REGLAS: BECARIOS EN RIESGO

Miles de jóvenes que encontraron en el programa gubernamental de becas una oportunidad para acceder a una educación superior, ya sea de pregrado o posgrado, hoy enfrentan un escenario de incertidumbre. Este año, solo se otorgaron 4300 Becas18 de las más de 20 mil prometidas, mientras la Beca Bicentenario quedó sin presupuesto y podría no ser incluida en la ley de crédito suplementario que el Congreso debatirá mañana. A esta situación se suma el proyecto de decreto supremo presentado por el Ejecutivo el pasado 2 de julio, una propuesta que modifica las condiciones del programa y que ha encendido las alertas entre postulantes y beneficiarios. Jorge Dett revisó los cambios planteados y recogió los testimonios de quienes aseguran que estas medidas representan un nuevo recorte. Ellos advierten que de aprobarse, miles de estudiantes podrían perder el respaldo que hoy les permite seguir sus estudios.

TERREMOTO POLÍTICO EN EL PARTIDO DE PEDRO CASTILLO

Aunque el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sigue presentándose como el principal aliado político del encarcelado expresidente Pedro Castillo, la alianza entre las agrupaciones que lideran ya llegó a su fin. El acuerdo que los unió en las elecciones generales fue solo temporal. En los próximos comicios municipales y regionales competirán por separado e, incluso, en varias regiones y distritos se enfrentarán en las urnas. Carlos Hidalgo indagó sobre las causas de la separación y encontró mucho más que el fin de una alianza política. Su investigación revela una intensa disputa por el poder dentro de Todo con el Pueblo, el aprtido vinculado a Pedro Castillo. Hay dirigentes que acusan al propio expresidente y a su entorno de tomar decisiones de manera unilateral, entre ellas el acuerdo con la agrupación de Roberto Sánchez, que -aseguran- nunca fue consultado con las bases. Los cuestionamientos también alcanzan a Catherine Palomino, diputada electa por Juntos por el Perú.

TRANSFERENCIA CONTRA EL RELOJ

El lunes 6, arrancó oficialmente la transferencia de mando, un proceso que avanza contra el reloj. El equipo de la presidenta electa Keiko Fujimori ya inició la recepción de información de los 19 ministerios, bajo la coordinación de Marco Antonio Vinelli Ruíz, quien envió una carta al gobierno saliente de José María Balcázar solicitando que se eviten nuevos cambios de funcionarios cuando faltan poco más de 15 días para el cambio de mando. El pedido responde a una particularidad del proceso: cada sector debe entregar información sobre la gestión de sus actuales autoridades. Como explicará Harold Moreno en el reportaje, esto genera situaciones singulares, como la del Ministerio de Trabajo, donde el recientemente designado ministro Flavio Cruz solo informará sobre los 18 días que estará al frente de esta cartera. Mientras la transferencia continúa, también empiezan a sonar nombres de quienes integrarán el próximo gabinete ministerial.

SUMANDO MILLAS

El último Congreso unicameral de la historia se va con un 80% de desaprobación. Antes de despedirse, algunos congresistas aún hacen maletas para viajar al extranjero. En exclusiva, Roberto Ramírez accedió a los recientes acuerdos de la Mesa Directiva que revelan que, entre junio y julio, más de 23 legisladores recibieron autorización para salir del país, con pasajes y viáticos financiado por el Congreso. Los cuestionamientos no solo apuntan a los destinos elegidos, sino también sobre el uso de recursos públicos. Encontró que el Legislativo desembolsa cerca de 118 mil dólares al año en membresías a organismos internacionales como el Parlamento Latinoamericano, Parlaméricas y la Unión Interparlamentaria, afiliaciones que permiten la participación de congresistas en reuniones y eventos internacionales. En lo que va del 2026, el Congreso autorizó viajes al extranjero para 57 parlamentarios. Entre ellos, uno de los que más atención generó fue el del segundo vicepresidente, Waldemar Cerrón, quien viajó a Ginebra, Suiza, acompañado de una asesora.

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