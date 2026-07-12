Sagasti sobre nuevo Gobierno de Keiko Fujimori: “Va a tener una tarea titánica en recomponer el aparato del Estado”

El expresidente del Perú, Francisco Sagasti, afirmó que Keiko Fujimori “va a tener una tarea titánica en recomponer el aparato del Estado”, cuando asuma como nueva mandataria el próximo 28 de julio. En diálogo con Punto Final, indicó que la lideresa de Fuerza Popular tendrá que imponerle a su partido “un ritmo muy diferente” a lo que han hecho en el Congreso.

Desde su perspectiva, espera que la futura jefa de Estado se de cuenta “de la magnitud de la responsabilidad del cargo”. En ese sentido, sugirió que Fujimori podría realizar un proceso intenso de diálogo con las regiones del sur del país, por medio del Acuerdo Nacional. De esta manera, se podría hacer compromisos claros con la población y que estos sean evaluados por personas independientes. “Con el sur eso va a hacer absolutamente escencial”, afirmó.

“Uno tiene la función básica de lograr la unidad de toda la ciudadanía. eso es como jefe de stado. como jefe de gobierno tiene tareas, objetivos especificos que cumplir y debe montar la maquinaria para hacerlo. como jefe supremo de las fuerzas armadas del perú, no intervienen los ministros”, añadió.

EXPERIENCIA DE SU GOBIERNO

En otro momento de la entrevista, comentó que cuando él asumió el gobierno en noviembre del 2020, luego de la vancancia de Manuel Merino, no tuvo un tiempo de transferencia como ahora sí tiene el Ejecutivo entrante. “Si bien fue inesperado, no fue improvisado”, aclaró. Mencionó, además, que en el caso de Pedro Castillo, “hubo cientos de demandas de fraude que retrasaron considerabelemente” su designación, y por lo tanto, su proceso de traspaso.

Por otro lado, destacó el papel que cumplió César Astudillo durante su gestión, cuando el militar se desempeñaba como presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. El también excomandante general del Ejército del Perú fue electo senador por Fuerza Popular en las últimas elecciones generales 2026.

En miras al gabinete que tendrá que anunciar Keiko Fujimori, considera que los miembros del Consejo de Ministros deberán tener “el mínimo de trayectoria, conocimiento, en campos que se van a desempeñar”.

Finalmente, sobre el informe del Grupo de Trabajo de sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que recomienda liberar a Pedro Castillo, dijo que este documento se centra en la forma cómo se detuvo y encarceló al exmandatario, más que en el fondo del asunto. Esta opinión, mencionó, “es una lección para el gobierno que entra y el nuevo Congreso”.

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