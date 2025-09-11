Betssy Chávez: decisión sobre impedimento de salida del país se conocerá en los próximos días

El juez supremo Edhin Campos será el encargado de resolver si dicta o no el impedimento de salida del país por 12 meses contra la ex primera ministra Betssy Chávez.

Tras recuperar su libertad por mandato del Tribunal Constitucional y luego de que la Fiscalía desistiera de solicitar la prolongación de la prisión preventiva en su contra, se realizó la audiencia en la que se evaluó la restricción solicitada por el Ministerio Público.

LA FISCALÍA Y LA DEFENSA

Durante la sustentación fiscal, el representante del Ministerio Público, Edward Casaverde, advirtió un posible “intento de fuga”. Señaló que el 7 de diciembre de 2022, día del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, el vehículo de Chávez habría tenido como destino la embajada de México para gestionar asilo político, versión respaldada por el chofer de la ex premier.

“Existe la probabilidad de que la acusada pueda abandonar esta ciudad y dirigirse al extranjero. De manera muy concreta, consideramos viable la imposición de la medida de impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses”, argumentó el fiscal Casaverde.

Por su parte, la defensa de Chávez rechazó el pedido y sostuvo que no existe riesgo de fuga.

“Ella necesita estar con su familia y afrontar su juicio de manera presencial junto a su defensa. Faltan cuatro meses para que concluya el proceso y le piden 12 meses de impedimento. No hay proporcionalidad ni motivación adecuada. Respetaremos el fallo que dicte su judicatura en cuanto al pedido que usted considere proporcional, señor magistrado”, señaló el abogado de la ex premier.

Tras escuchar a ambas partes, el juez Campos dio por concluida la audiencia luego de más de 40 minutos. En los próximos días se conocerá si se acepta la medida solicitada por la Fiscalía o si es desestimada.

