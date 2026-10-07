Cámara de Diputados aprueba facultades al Gobierno: ¿qué medidas corresponden al fenómeno El Niño?

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 66 votos, 34 en contra y 24 abstenciones, otorgar facultades al Gobierno para legislar por 90 días en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño. Con el apoyo de legisladores de Fuerza Popular, Renovación Popular, Obras y Ahora Nación se logró alcanzar el número exacto de votos que se necesitaban.

El dictamen, aprobada por mayoría el pasado 1 de octubre en la Comisión de Constitución, contiene 20 ítems. El texto fue sustentado durante el debate por Giannina Avendaño Vilca, presidenta de la Comisión de Constitución.

INTENSO DEBATE EN DIPUTADOS

La decisión se produjo luego de una extensa jornada de debate que comenzó en horas de la mañana del martes 6 de octubre. Inicialmente, la propuesta fue rechazada y posteriormente también fueron desaprobados dos dictámenes en minoría presentados por las bancadas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

La iniciativa volvió a ser sometida a votación después de que el Pleno aprobara una reconsideración planteada por la diputada Roxana Rocha Gallegos, de Renovación Popular, con 75 votos a favor, 33 en contra y 16 abstenciones.

De acuerdo a las disposicions complementarias finales, las medidas que se emitan en el marco de lo dispuesto en la presente ley no afectará la autonomía de gobiernos regionales y locales.

MEDIDAS SOBRE EL FENÓMENO EL NIÑO

Entre las disposiciones vinculadas al fenómeno El Niño se contempla que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda distribuir directamente ayuda humanitaria durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia. También se plantean mecanismos para simplificar trámites, digitalizar servicios públicos y garantizar la atención de ciudadanos que no tengan acceso a canales digitales.

La delegación incluye medidas para el sector agrario, como créditos, seguros, asistencia técnica y apoyo dirigido a agricultoras rurales e indígenas. Asimismo, contempla herramientas destinadas a enfrentar eventos climáticos adversos.

El texto también propone acelerar proyectos de infraestructura, vivienda, agua y saneamiento, además de mecanismos de inversión mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos.

SENADO DEBERÁ EVALUAR LA PROPUESTA

El dictamen aprobado deberá pasar ahora a la Cámara de Senadores, donde se definirá si finalmente se otorgan las facultades solicitadas por el Ejecutivo. El oficialismo cuenta con 30 votos si se considera el respaldo de Renovación Popular, por lo que necesitará el apoyo de algunos congresistas de la oposición.

Ante las diferencias entre las fuerzas políticas, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, Alfonso López Chau, planteó promover una reunión entre los voceros parlamentarios para buscar un acuerdo. “Todavía estamos a tiempo”, sostuvo.

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