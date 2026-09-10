Cámara de Diputados aprueba interpelar al ministro del Interior, César Astudillo: ¿cuándo deberá ir al Congreso?

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó interpelar al ministro del Interior, César Astudillo, con 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención. Asimismo, se acordó que el titular del Mininter acuda al Congreso el próximo jueves 17 de septiembre, a las 10 de la mañana.

La diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, fue la encargada de sustentar la moción de su partido. Indicó que desde que inició el actual Ejecutivo, se han registrado 207 asesinatos y buses interprovinciales siguen siendo atacados. “¿Dónde está el gobierno que ha prometido orden?”, cuestionó la parlamentaria.

“No es argumento válido de este gobierno decir que estamos igual que el año pasado, 2025. De ninguna manera vamos a permitir, no se puede aceptar esta justifiacción, aun cuando el pueblo peruano ,la ciudadanía dice que en un 85% están expuestos y podrían ser victimas de la delincuencia”, expresó.

Las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular se mostraron en contra de la propuesta. La vocera titular del grupo parlamentario oficialista, Cecilia Chacón, aseguró que Astudillo solo tiene “44 días de haber asumido el cargo” y que “le están diciendo a él que es responsable por los 15 años de abandono del país que han tenido los partidos de izquieda”.

“Vemos cómo petardean lo que deberían apoyar, petardean en las comisiones no aprobando el pedido de facultades, petardean el hecho de llamar a los ministros sin que exista efectivamente un motivo real y concreto sobre una acción del ministro”, añadió.

RECHAZAN INTERPELAR A BELAÚNDE

Por otro lado, el Pleno rechazó interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Marino Lavado, de Juntos por el Perú, mencionó que Evangelina Arias Vargas, presidenta del directorio de Minera Poderosa realizó ocho aportes económicos a Libertad Popular, partido fundado por Belaunde, para las elecciones generales de este año.

“¿Qué pasa cuando el principal accionista y presidente del directorio de una empresa privada financia la campaña electoral de un partido político, cuyo candidato presidencial es el actual ministro de Defensa”, dijo el legislador.

Finalmente, la moción presentada por la oposición solo recibió 31 votos a favor, de los 42 que se necesitaban. Además, 62 legisladores marcaron en contra y 17 se abstuvieron.

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