Canciller Hugo de Zela descarta crisis migratoria en frontera tras elecciones en Chile

Si bien la victoria electoral de José Antonio Kast en Chile despertó preocupación en el Perú frente a una posible crisis migratoria en nuestra frontera sur, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, aseguró que no se anticipa un desborde migratorio y que las autoridades peruanas están “haciendo lo necesario para controlar la situación”.

Frente a rumores por la política migratoria expuesta por Kast en campaña, De Zela recordó que el nuevo gobierno de Chile aún no entra en funciones, por lo que la verdadera política migratoria recién se verá cuando José Antonio Kast asuma su rol de jefe de Estado el próximo 11 de marzo.

En esta línea, el canciller indicó que actualmente existe un acuerdo vigente con Chile, a través de una comisión binacional de cooperación fronteriza que se encarga de monitorear el flujo migratorio entre ambos países.

“Se ha establecido un estado de emergencia en las fronteras para permitir una mayor presencia policial y una mayor presencia militar y hay entendimientos con ambos países con la frontera con Chile y en la frontera con Ecuador para resolver este asunto. No se puede todavía tener acuerdos con el gobierno del presidente Kast porque recién empieza”, declaró.

SIN CAPACIDAD PARA RECIBIR A MÁS MIGRANTES

Recordemos que, a fines de noviembre, el canciller peruano anunció desde Palacio de Gobierno que el país no cuenta con capacidad para recibir más migrantes. Esto en el marco de una presión por parte de extranjeros, en su mayoría venezolanos, que buscaban ingresar a territorio del Perú.

Asimismo, Hugo de Zela indicó que hay una buena expectativa respecto a la gestión de Kast, ya que el diablo que sostuvo con el presidente de la República, José Jerí, tras conocer los resultados electorales en Chile, fue “próspera y mostró disposición en trabajar coordinadamente”.

