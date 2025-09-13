Lanzan campaña “FormalízateYa” para regular situación migratoria de extranjeros: ¿cuándo inicia y quiénes aplican?

La Superintendencia Nacional de Migraciones iniciará este lunes 15 de septiembre la campaña “FormalízateYa”, dirigida a extranjeros que ingresaron legalmente al Perú pero han excedido su tiempo de permanencia o residencia autorizada. Cabe resaltar que no está orientada a quienes cruzaron la frontera sin registro migratorio.

Esta iniciativa, que arranca bajo el mensaje de “Estar en regla no es opcional ¡Formaliza tu situación migratoria ya!”, forma parte de un plan que busca fortalecer el control migratorio en el país y la seguridad nacional.

La campaña activará controles y operativos de fiscalización en distintas zonas del país, revisiones de estatus migratorio y los trámites estarán disponibles principalmente vía la Agencia Digital de Migraciones, lo que busca agilizar el proceso y reducir desplazamientos.

Asimismo, quienes tengan permisos temporales vencidos, como el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) o el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), deberán cambiar su calidad migratoria a Especial Residente, lo cual permite obtener un Carné de Extranjería renovable por un año, con un costo de S/ 40.60.

Por su parte, quienes ya cuentan con este Carné pero necesitan prolongar su estancia en el Perú, podrán solicitar una prórroga por 12 meses adicionales. Para ello deberán realizar un pago de S/ 20.20 y realizar el trámite de manera digital.

La campaña también contempla variaciones según la situación del extranjero:

• Los trabajadores extranjeros pueden acceder al estatus de “Trabajador Residente”, con estancia de un año renovable, por S/ 161.40.

• Los extranjeros con lazos familiares con peruanos —padres, madres o hijos menores— tienen la opción de convertirse en “Familiar Residente”, con vigencia de dos años si su familiar peruano es nacional, o un año si es residente extranjero, al mismo costo de S/ 161.40.

VIDEO RECOMENDADO