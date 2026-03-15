Candidatos al Senado debaten sobre seguridad ciudadana: reformar a la PNP y derogar las leyes procrimen

En un debate sobre seguridad ciudadana en Punto Final, los candidatos al Congreso Bicameral Marco Miyashiro (Fuerza Popular), Guillermo Aliaga (Somos Perú), José Antonio Palacio (Alianza para el Progreso) y Martín Ojeda (Avanza País) expusieron sus propuesta para la lucha contra la criminalidad.

El candidato de Fuerza Popular, Marco Miyashiro, señaló que los altos índices de criminalidad forman parte de una visión estratégica impulsada por Venezuela y Cuba, por lo que se mostró en contra de enfrentar a la criminalidad calificándola como terrorismo urbano, ya que plantea una estrategia macroregional que vele fiscalizar la corrientes migratoria que coinciden con la liberación de reos en Venezuela.

En tanto, Miyashiro puso sobre la mesa la necesidad de reformar el sistema de justicia: “Que la Policía capture y el Poder Judicial o el Ministerio Público liberen delincuentes muestra que tenemos una democracia débil”.

De parte del candidato de Somos Perú, Guillermo Aliaga, anunció la derogación de las leyes pro crimen que afectan la lucha contra el crimen organizado. Aseguró que Somos Perú tiene experiencia luchando contra las mafias.

“Se debe tener un gobernante con vigor para enfrentar a la delincuencia. George Forsyth es el único que tiene experiencia enfrentados a las mafias cuando fue alcalde de La Victoria. Tanto así es que tenía que andar con chaleco”, declaró.

SOBRE LA LIMPIEZA DE LA POLICÍA

Por su parte, el candidato de APP, José Antonio Palacio, prometió una reforma institucional para eliminar la corrupción desde el más alto nivel de la Policía Nacional del Perú: “Hemos estado dirigidos por comandantes del Ejército denunciados por corrupción… Hoy están regresando generales cuestionados”.

También consideró que los gobiernos anteriores han manejado los estados de emergencia como un negocio. Insistió en que se debe empoderar a los oficiales de Policía: “No hay voluntad política, solo mal utilizamos a la PNP”.

Mientras que, el candidato por Avanza País, Martín Ojeda, propuso hacer una redistribución de la Policía para que la seguridad no solo se centre en unos pocos distritos en Lima: “No solo se debe tener policías en Miraflores y en San Isidro”.

Prometió tipificar la lucha contra la delincuencia como terrorismo urbano: “Estamos frente a un sistema de terrorismo urbano. Han tomado Puente Nuevo, prácticamente los formales no pueden parar ahí”.

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