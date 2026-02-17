Elección de nuevo Presidente: Candidatura de congresista Silvia Monteza no fue aceptada por esta razón

El plazo para que se presentaran las candidaturas para asumir la Presidencia del Congreso y, por ende, la Presidencia de la República, venció este martes a las 6:00 p.m. Cuatro candidaturas fueron inscritas y una quinta no fue aceptada: la de la legisladora Silvia Monteza.

Hasta el momento está confirmado que no fue aceptada la candidatura de Silvia Monteza. Los motivos que se especulan para esta negativa son tres: primero, que su propuesta llegó fuera de hora; segundo, que al ya haber una candidatura de su partido, Acción Popular, no procedía una segunda postulación de dicha bancada.

El tercer motivo, y el que parece ser el más concreto, es que la postulación de Silvia Monteza no fue aceptada porque el vocero de su bancada ya había firmado previamente la candidatura de Maricarmen Alva.

De esta forma, los aspirantes a reemplazar al censurado José Jerí son cuatro: Héctor Acuña (Honor y Democracia), Maricarmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo (Bloque Democrático) y José María Balcázar (Perú Libre).

