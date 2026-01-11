Carlos Álvarez: “Me gusta cómo Donald Trump defiende a sus ciudadanos y admiro a Nayib Bukele”

El candidato presidencial de País para todos, Carlos Álvarez, se pronunció sobre su mejora en las encuestas de intención de voto, según lo registrado por Datum. Estaría en un expectante tercer lugar con 6.2% tras Rafael López Aliaga (10.5%) y Keiko Fujimori (7.5%). Señaló que toma las cifras “sin soberbia, con los pies en la tierra”.

“Estoy bastante agradecido con el público por esa confianza. Si algo me preocupa es decepcionar a la gente y eso no lo voy a hacer”, declaró a Punto Final.

En este sentido, señaló que su experiencia como cómico y no como un político de carrera lo diferencia de los candidatos tradicionales: “¿Yo tengo pantalones y voluntad? ¿Quién le hizo frente a Vladimir Putin? Acaso no fue un cómico como Volodímir Zelenski”.

Por ello anunció que pronto realizará el lanzamiento de su plan de Gobierno junto con su equipo técnico. Destacó la presencia de la ex procuradora Julia Príncipe. considera que todo Gobierno necesita piezas anticorrupción. Ya que el problema del Estado no está en la falta de leyes, sino de personas que no vean al país como un botín.

En otro momento, el cómico se refirió a los procesos judiciales que enfrenta Vladimir Meza, una de las piezas claves de su organización política. Señaló que si el exalcalde de Huaraz es encontrado culpable, sería partidario de que se vaya preso: “Espero que la justicia sea sumaria sea quien sea, nadie tiene corona. Si se tiene que ir preso, que se vaya”.

UN CANDIDATO TIENE QUE SER VALIENTE

Por otro lado, Carlos Álvarez señaló que le gusta el trabajo que realiza Donald Trump como presidente de Estados Unidos porque “protege a sus ciudadanos”, pero reconoció que “hay temas disonantes como que amenace con entrar a un país”.

“Un candidato no tiene que ser necesariamente un sabio, sino que tiene que ser valiente para tomar decisiones. Este país no lo salva solo una persona”, dijo.

Sobre el presidente de El Salvador, mostró su admiración por él por su política en temas de seguridad y lucha contra la criminalidad: “Yo admiro mucho a Bukele, se necesitan medidas como las que tomó en seguridad, pero adaptadas al sistema peruanos”.

Por otro lado, se pronunció en contra de la visita del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, para gestionar un corredor humanitario: “Yo le dije a Kast que Perú no es una republiqueta, que decida en su país. No va a venir a decirnos qué tenemos que hacer”.

SU BANDERA SERÁ LA PENA DE MUERTE

Sobre la pena de muerte se mostró a favor, pero en casos de flagracias: “No es venganza, es alcanzar la justicia”. Señaló que se encuentra entre las primeras cosas que haría de ganar las elecciones y llegar a la Presidencia.

Las otras dos serían formar una comisión para establecer responsabilidades enmarcadas en la pandemia del covid 19 e investigar los muertos en protestas durante el Gobierno de Dina Boluarte.

Sobre el tema Petroperú: “ojalá fuese como el BCR, ojalá tuviésemos un Julio Velarde en Petroperú”.

Finalmente, Carlos Álvarez señaló que no pretende emular a ningún dictador, ya que es un convencido de que se debe vivir en democracia. No está a favor “de la izquierda radical, ni la derecha mercantilista”. Asegura que no busca dividir a los peruanos en este proceso electoral, eso se lo dejará a los políticos de siempre que les gusta generar divisiones.

