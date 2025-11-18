Canciller de Perú presentará ante la OEA una propuesta sobre asilo y descarta irrupción en la embajada de México

El canciller Hugo de Zela anunció que a comienzos de diciembre viajará a la sede central de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ubicada en Washington, Estados Unidos, para presentarles la propuesta del Perú en relación a la Convención de Caracas, referida al asilo político. El ministro de Relaciones Exteriores descartó además que se irrumpa en la embajada mexicana para arrestar a Betssy Chávez.

Hugo de Zela declaró sobre la ruptura de relaciones con México, tras el asilo a la exministra Chávez, en entrevista con CNN en Español. “Lo que hemos decidido es demorar la consideración del salvoconducto para tener tiempo de hacer consultas con otros países de la región, de la OEA particularmente, para saber si la Convención se adecúa a la realidad de hoy”, señaló en relación a la referida convención de 1954.

Recalcó además que, de acuerdo a las leyes peruanas, el asilo no procede ante un delito común como el de rebelión en el caso de Betssy Chávez. El anuncio de que en menos de un mes ya estaría presentando la propuesta ante la OEA también fue compartido en la cuenta oficial de ‘X’ de Cancillería.

“Espero que haya una buena receptividad de la OEA. Como máximo, diría yo, a comienzos de diciembre estaré en Washington para hacer esta propuesta específicamente y pediremos que se trate con la urgencia que el caso requiere”, expresó Hugo de Zela en la entrevista.

DESCARTA IRRUMPIR EN EMBAJADA DE MÉXICO

El ministro de Relaciones Exteriores dejó en claro, además, que no se irrumpirá en la Embajada de México en Perú para proceder con el arresto a la exministra Betssy Chávez. Medida que se observó en el caso del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas Espine en las instalaciones diplomáticas mexicanas en Ecuador.

“No, para ser muy directo, eso sí le puedo decir que no, ni siquiera lo estamos considerando y no va a ocurrir en este caso”, resaltó.

Explicó que la propuesta peruana sobre la modificación de la Convención de Caracas se basa en establecer que el Estado que va a otorgar el asilo reciba la información respectiva para así conocer la situación de la persona que lo está solicitando, antes de tomar una decisión. “Ese planteamiento lo hemos hecho ya en nuestras entrevistas y yo diría que hay receptividad para discutir este tema”, acotó en torno a conversaciones con otros países miembros de la OEA.

