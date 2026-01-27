Caso Chifagate: Comisión de Fiscalización cita a ministros del Interior y de Energía y Minas para el 2 de febrero

Las cenas y reuniones clandestinas del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang reveladas en exclusiva por Punto Final, alcanzan también al gabinete ministerial.

El Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, confirmó la fecha en la que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el titular de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, deberán acudir a Palacio Legislativo para responder preguntas relacionadas con el empresario y las concesiones que mantiene con el Estado. La fecha será el próximo 2 de febrero a las 2 pm.

Esto se dio a conocer en los oficios presentados por este grupo de trabajo, los cuales llegan un día después de la sesión del lunes 26 de enero, donde la mayoría de sus integrantes participó de forma virtual, acordando de manera unánime citar a ambos ministros.

¿POR QUÉ FUERON CITADOS POR LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN?

Pese a que tras el estallido del denominado ‘Chifagate’ el ministro del Interior optó por mantener un perfil bajo, fue el propio presidente quien confirmó que Tiburcio figuró entre los invitados a la cena realizada en el chifa. El caso tomó relevancia pública luego de la difusión de un primer video que muestra al mandatario ingresando al local, con capucha, alrededor de las 10 de la noche. Las imágenes fueron presentadas en exclusivas por Punto Final.

Sobre el ministro de Energía y Minas, la Comisión de Fiscalización investiga la concesión del proyecto “Central hidroeléctrica Pachachaca 2”, debido a su importancia económica y a la relación del proceso con una empresa vinculada a Zhihua Yang.

VIDEO RECOMENDADO