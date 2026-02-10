Caso Chifagate: Zhihua Yang no acudirá al Congreso para aclarar reuniones secretas con José Jerí

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, declaró que el empresario chino Zhiua Yang indicó, a través de una carta, que no asistirá a la citación extendida para que responda a las preguntas sobre sus reuniones clandestinas con José Jerí, en el marco de las investigaciones por el caso Chifagate, que reveló Punto Final.

“La carta que envía el cuestionado empresario chino, Zhihua Yang, dice que el no va a acudir a la Comisión de Fiscalización porque va a cumplir, primero, con el Ministerio Público, y segundo porque es ciudadano chino, por lo que él argumenta que no puede declarar”, declaró Vergara para el medio RPP.

Por otro lado, también contó que Ji Wu Xiaodong no estuvo en el domicilio, donde estaría pasando prisión, cuando realizaron una inspección inopinada, inmueble que advierte estuvo abandonado, por lo que pide explicaciones a la Policía Nacional sobre el paradero del sentenciado.

Sin embargo, Xiaodong indicó que participará del interrogatorio a través de un enlace virtual.

Este rechazo intempestivo a la citación de investigación se da luego de que los empresarios hayan aceptado la invitación el mismo día, 10 de febrero. La Comisión de Fiscalización busca aclarar de qué se trataban las reuniones extraoficiales realizadas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, donde José Jerí protagonizó escenas como su entrada al chifa de San Luis con capucha, o la vez que renegó de alguien por teléfono en el Market Capón en el Centro de Lima.

