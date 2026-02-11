Caso ‘Mochasueldo’: denuncia contra Katy Ugarte fue archivada por la Subcomisión de Acusaciones Consititucionales

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia contra la congresista Katy Ugarte relacionada con el caso denominado ‘Mochasueldo’, en el que se le señalaba por el presunto recorte de sueldos de los trabajadores de su despacho. La decisión se adoptó por 7 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones, desestimando así las denuncias constitucionales 362 y 464, que habían sido acumuladas contra la parlamentaria.

Votaron a favor del archivamiento los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia); Arturo Alegría y Martha Moyano (Fuerza Popular); Patricia Chirinos (Renovación Popular); Ana Zegarra (Somos Perú); Elvis Vergara (Acción Popular) y Pasión Dávila (Bancada Socialista). Por su parte, se abstuvieron Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Digna Calle (Podemos Perú).

Sin embargo, varios legisladores no participaron en la votación, entre ellos Elías Varas (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial), María Taipe (Perú Libre), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Francis Paredes (Podemos Perú) y María Acuña (Alianza para el Progreso). La ausencia de estos parlamentarios generó algunas críticas, aunque la decisión final contaba con mayoría suficiente para su aprobación.

MINIMIZAN PRUEBAS

El documento oficial que fundamenta el archivamiento sostiene que las pruebas presentadas por el Ministerio Público constituyen apenas indicios iniciales, los cuales no han podido ser corroborados ni desarrollados de manera suficiente para establecer la existencia del hecho punible con la claridad requerida. Según la Subcomisión, la información disponible no permite vincular de manera directa a la congresista con alguna irregularidad sancionable bajo el marco de las denuncias constitucionales presentadas.

El caso ‘Mochasueldo’ había generado gran atención mediática y cuestionamientos sobre la gestión de los recursos humanos en los despachos congresales. Sin embargo, el archivamiento de las denuncias marca un cierre provisional al proceso en la Subcomisión, aunque la investigación podría reabrirse si se presentaran nuevas evidencias que sustenten la acusación.

