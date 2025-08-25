Caso ‘Mochasueldos’: PJ rechazó levantar secreto bancario del congresista Jorge Luis Flores

El Poder Judicial rechazó el pedido de la Fiscalía de la Nación para que se le levante el secreto bancario al congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Podemos Perú) por la investigación que afronta por un presunto recorte de salarios a sus asesores de su despacho y trabajadores de la Comisión de Energía y Minas, donde fue presidente durante el periodo 2022-2023.

El fallo del juez supremo Juan Carlos Checkley, emitido el 22 de agosto pasado, determina que en la solicitud del Ministerio Público contra Flores Ancachi hay sustracción de la materia. Esto porque la acusación constitucional presentada contra el legislador aún no es aprobada en el Parlamento.

En caso se apruebe la denuncia, la investigación preparatoria contra el exintegrante de Acción Popular recién se formalizaría y se podría requerir medidas como el levantamiento del secretario bancario. Mientras no ocurra ese escenario, el PJ no puede dictar un mandato en ese sentido, ya que implicaría una vulneración al principio de separación o división de poderes.

“En consecuencia, mientras la denuncia constitucional se encuentra en trámite ante el Congreso, el Poder Judicial debe abstenerse de intervenir en asuntos que podrían afectar el debido proceso”, señalan.

CONGRESISTA INVESTIGADO

Desde la Fiscalía se investiga al congresista Jorge Flores Ancachi por el presunto delito de concusión en agravio del Estado. Se alega que abusó de su cargo para recorte los sueldos a sus asesores y trabajadores de la Comisión de Energía y Minas. Por ello, la medida del levantamiento del secretario bancario también alcanza a otras 27 personas más.

