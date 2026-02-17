Censura a José Jerí: ¿qué ocurriría si el Congreso consigue los votos necesarios?

Este martes 17 de febrero, el Congreso de la República debatirá y votará la censura contra el presidente encargado, José Jerí. Si la mayoría simple de congresistas presentes en el pleno extraordinario opta por esta medida, Jerí sería removido de su cargo, lo que generaría una serie de consecuencias inmediatas y de largo plazo.

De acuerdo con el procedimiento, si se alcanza la mayoría simple (es decir, la mitad más uno de los congresistas presentes), Jerí perdería su posición como presidente del Congreso y, por ende, la presidencia de la República. En ese caso, el Congreso debería convocar de inmediato a una nueva elección para elegir un nuevo titular del Parlamento. La persona elegida ocuparía el cargo hasta el final del periodo presidencial, es decir, hasta el 28 de julio de 2026.

PRESIDENTE CUESTIONADO

El proceso de censura a Jerí se ha intensificado luego de la difusión de un video en el que aparece llegando encapuchado a una reunión con un empresario chino que mantiene acuerdos con el Estado peruano. Este hecho, sumado a las controversiales visitas de mujeres a Palacio de Gobierno y la posterior obtención de órdenes de servicio, ha incrementado las críticas hacia su gestión. A raíz de estos escándalos, Jerí enfrenta siete mociones de censura presentadas por diversos sectores dentro del Congreso, lo que ha agudizado la incertidumbre política.

Sin embargo, si la censura no se aprueba en el pleno extraordinario, el Congreso no dará por terminado el asunto. En la legislatura que comenzará el 1 de marzo, la moción de vacancia presidencial, que ya ha sido presentada por un grupo de legisladores, se debatirá como tema prioritario en el primer pleno. En caso de que esta moción prospere, podría llevar a la destitución de Jerí como presidente de la República.

