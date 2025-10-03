Censura al ministro Fabricio Valencia: cuatro congresistas retiraron sus firmas

Cuatro congresistas retiraron sus firmas de la moción de censura presentada contra el actual titular del Ministerio de Cultura, Fabricio Valencia, por la crisis del turismo que existe en Machu Picchu y otros cuestionamientos.

De los cuatro legisladores, tres pertenecen a Acción Popular: Carlos Alva Rojas, Juan Carlos Mori y Elvis Vergara, actual presidente de las comisiones de Ética y de Fiscalización y Contraloría.

Otro congresista que retiró su rúbrica fue José Luis Elías Ávalos, de Alianza para el Progreso, bancada que lidera César Acuña.

Con estas bajas, la moción que busca llevar a Valencia Gibaja al Pleno para responder ante una posible censura queda en riesgo, pues ahora cuenta con 33 firmas, el mínimo requerido para mantenerse en trámite. Una firma menos y la censura se desestima.

UN MINISTRO CUESTIONADO

La paralización de la concesión de Consettur y de la ruta Hiram Bingham hacia Machu Picchu, que afectó a cientos de turistas, impulsó inicialmente el respaldo a la censura. Pero no fue el único motivo.

Se acusa al ministro de falta de voluntad para dialogar con los trabajadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, quienes denuncian condiciones laborales precarias.

Además, se le señala por presuntas irregularidades en el alquiler de un local para la sede del canal del Estado, por un monto de 16 millones de soles. Otro punto crítico es el intento de reducir el área intangible de la reserva arqueológica Líneas de Nasca.