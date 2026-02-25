César Acuña niega haber pedido ministerios y acusa a Rafael López Aliaga de crear inestabilidad

César Acuña, candidato presidencial del partido Alianza para el Progreso, ofreció una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos por su presunta interferencia en la frustrada conformación del Consejo de Ministros de Hernando de Soto.

El exgobernador de La Libertad reconoció que llamó al economista hasta en dos oportunidades con el fin de felicitarlo por su designación como jefe del gabinete ministerial de José María Baltazar, sin embargo dijo que no logró su objetivo ya que no le respondió las llamadas.

El líder de APP también negó haber solicitado ministerios señalando que no obtiene beneficio propio ni financiamientos para su campaña con cargos en el Estado. Asimismo, sindicó a Rafael López Aliaga como el responsable de crear una inestabilidad en el Gobierno.

“No lo llamé para pedirle ministerios y tampoco he llamado al presidente para que designe a algún ministro. (…) Se está creando una inestabilidad total, y le voy a poner nombre: Rafael López Aliaga. Yo no necesito presupuesto de ningún ministerio para hacer campaña, me preocupa que un lobista quiera ser presidente del Perú, es una amenaza”, señaló César Acuña.

