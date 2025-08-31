EsSalud: Más de 12 funcionarios vinculados a APP y Richard Acuña en puestos clave sin requisitos mínimos

El presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, afronta cuestionamientos por presuntas irregularidades en la designación de funcionarios, el copamiento político de la institución y la falta de diálogo con los sindicatos.

Sindicatos denuncian que Alianza para el Progreso (APP), partido de César y Richard Acuña, ha colocado al menos a una docena de afiliados en cargos estratégicos. EsSalud administra un presupuesto anual superior a 17 mil millones de soles.

Entre los designados figuran Iván Saldaña Estrada, exasesor de Richard Acuña y hoy gerente del CAFAE; Erick Moncada Horna, actual asesor de Acho; y William Alcántara Infantes, gerente de Planeamiento y Presupuesto. También aparecen Tania Rodas, Claudia Natali Holguín y Edilberto Salazar Zender, entre otros.

Los gremios señalan que, mientras los hospitales carecen de medicamentos, tomógrafos y camas, estos asesores perciben sueldos que superan los 20 mil soles mensuales.

CAMBIOS Y DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN

Dirigentes sindicales acusan al presidente ejecutivo de EsSalud de destituir y designar jefes y asesores de manera inusual, lo que habría abierto sospechas sobre redes de corrupción. “Esos cargos tienen un precio”, dijo Jorge San Miguel Loayza, secretario de Defensa de SINATRA.

Testimonios también refieren la presencia de familiares de los Acuña en la sede central de EsSalud, lo que alimenta las denuncias de influencia política.

La agenda personal de Acho incluye reuniones privadas con congresistas de distintas bancadas. Según fuentes sindicales, en ellas se habrían gestionado recomendaciones de personal y pedidos vinculados al programa Hospitales Perú. También se le asocia con encuentros reservados con Richard Acuña durante viajes oficiales.

HUELGA INDEFINIDA

Diez sindicatos que representan al 60% de los trabajadores anunciaron una huelga nacional indefinida desde el 9 de septiembre. Médicos, enfermeras, obstetras y técnicos denuncian el colapso institucional por falta de personal, insumos biomédicos y precariedad en emergencias.

“El servicio está desbordado; los pacientes esperan en sillas de ruedas o permanecen de pie“, señaló Santiago Vinces, secretario general de SINAMSSOP.

El único gremio que no se suma es la FED CUT. Su secretario general, Wilfredo Ponce, aparece en fotos con César Acuña y se reunió recientemente con Acho.

Pese a las críticas, el titular de EsSalud evita responder a la prensa y delega funciones sensibles a personal sin requisitos para el cargo. Los sindicatos exigen su salida inmediata, mientras el futuro de la atención médica queda en incertidumbre ante la inminente paralización.

VIDEO RECOMENDADO