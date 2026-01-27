César Acuña sobre crisis del agua: “10 tanques a cada provincia y la gente tendrá”

En la presentación de candidatos a diputados y senadores del partido político Alianza para el Progreso (APP), el líder y fundador, César Acuña, dijo que para solucionar el tema de la escasez y crisis de agua en el Perú, “es más fácil que el gobierno compre 10 tanques de agua a cada provincia” y que sean colocadas donde más se necesite.

La polémica se da en el monólogo inicial del exgobernador de La Libertad en la presentación de su partido, donde también aseguró que “la población no quiere agua aquí a 5 años, que es lo que dura un proyecto para poner agua a una ciudad”.

“Es tan fácil que el gobierno compre sus 10 tanques de agua potable a cada provincia y la gente tendrá agua potable donde es escasa el agua”, declaró el líder de APP.

En la presentación de su plancha para las elecciones generales del 2026, se oficializó la candidatura de Juan José Santivañez, exministro del Interior y Justicia de Dina Boluarte, recordado por disolver a la Diviac y destituir al exoficial Harvey Colchado.

También se presentó quien se denomina por sí sola como su “hija política”, Yessenia Lozano, quien fue despedida de su cargo dentro del Congreso de la República por vulnerar el principio de neutralidad.

