César Acuña tras elección de José María Balcázar: “Lo invocamos a garantizar la seguridad”

El líder de Alianza para el Progreso y candidato a la Presidencia del Perú, César Acuña, realizó un pronunciamiento en redes sociales tras la elección de José María Balcázar como el nuevo presidente interino en lugar de José Jerí.

Acuña señaló que el nuevo mandatario debe garantizar la seguridad pública e hizo énfasis en la realización de una transición ordenada y unas elecciones transparentes.

“Invocamos al nuevo presidente de la República, José María Balcázar, garantizar la seguridad pública, la paz para todos los peruanos, y una transición ordenada y elecciones transparentes. Desde Alianza para el Progreso seguiremos trabajando por la estabilidad, las obras y el bienestar de las familias”, se lee en su publicación a través de X.

Durante su primer día en la presidencia de la República, Balcázar señaló que se reunirá con los diferentes líderes de partidos políticos para escuchar sus ideas y propuestas. “Bienvenidas las ideas que lleguen”, dijo.

COMUNICADO DE APP

A través de un comunicado oficial, el partido Alianza Para el Progreso, liderado por César Acuña, señaló que la elección de José María Balcázar “no es solo el resultado de una votación interna. Es la consecuencia directa de acuerdos políticos bajo la mesa, donde los votos ocultos de Renovación Popular terminaron inclinando la balanza”.

Además, señalaron que su posición es “clara y firme”: “No permitiremos ningún intento de indulto ni beneficios para Pedro Castillo”, se lee en el pronunciamiento.

